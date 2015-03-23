LATAM Airlines mit mehr Passagieren

Boeing 787 LAN (Foto: LAN)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Februar 2015 erneut verbessert.

Bei LATAM sind im Februar 5,345 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren knapp zwei Prozent mehr als die beiden Airlines im Februar 2014 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 2,5 Prozent auf 10,449 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um knapp vier Prozent auf 8,775 Milliarden Sitzplatzkilometer anzog. Die Auslastung erreichte im Februar 84 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,1 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 9,7 Prozent auf 308 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2014 67,833 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,7 Prozent.