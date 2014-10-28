LATAM Airlines mit mehr Passagieren

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im September 2014 erneut verbessert.

Bei LATAM sind im September 5,536 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,9 Prozent mehr als die beiden Airlines im September 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um ein Prozent auf 10,579 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,6 Prozent auf 8,914 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 84,0 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,3 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 3,2 Prozent auf 349 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. Mit LATAM flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 49,988 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von einem Prozent.