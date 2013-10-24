LATAM Airlines mit mehr Passagieren

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im September 2013 erneut verbessert.

Bei LATAM sind im September 5,484 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,1 Prozent mehr als die beiden Airlines im September 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 1,2 Prozent auf 10,471 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 8,691 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im September 83,0 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,6 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 0,2 Prozent auf 361 Millionen Tonnenkilometer verbessert. Mit LATAM flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 49,479 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,2 Prozent.