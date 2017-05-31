LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei den beiden Fluggesellschaften LAN und TAM sind im April 5,068 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,5 Prozent weniger als die beiden Airlines im Vorjahresapril zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 0,2 Prozent auf 10,499 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,7 Prozent auf 8,806 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 83,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,2 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 2,8 Prozent auf 269 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.