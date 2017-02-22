LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im Januar 2017 insgesamt 6,068 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren zwei Prozent weniger als die beiden Fluggesellschaften LAN und TAM im Januar 2016 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 0,8 Prozent auf 12,478 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,4 Prozent auf 10,748 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Januar 86,1 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,5 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,4 Prozent auf 281 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

LATAM konnte im Berichtsjahr 2016 insgesamt 66,960 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 1,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.