LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Das Fluggastaufkommen hat bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Mai 2016 erneut leicht nachgelassen.

Bei LATAM sind im Mai 5,267 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,4 Prozent weniger als die beiden Airlines im Vorjahresmai zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 0,3 Prozent auf 10,697 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, während sich die Nachfrage um 1,2 Prozent auf 8,891 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai solide 83,1 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,7 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 11,9 Prozent auf 267 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit den Fluggesellschaften LAN und TAM flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres insgesamt 27,462 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozent.