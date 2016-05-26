LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im April 2016 leicht verbessert.

Bei LATAM sind im April 5,096 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,4 Prozent weniger als die beiden Airlines im April 2015 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 0,6 Prozent auf 10,474 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut genommen, während sich die Nachfrage um zwei Prozent auf 8,660 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 82,7 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von1,1 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 13,9 Prozent auf 227 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.