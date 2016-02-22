LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im Januar 6,189 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,9 Prozent weniger als die beiden Fluggesellschaften LAN und TAM im Januar 2015 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um zwei Prozent auf 12,383 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 10,603 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Januar 85,6 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 0,1 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 10,7 Prozent auf 288 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2015 67,835 Millionen Passagiere, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahr.