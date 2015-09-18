LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im August 2015 erneut verbessert, die Passagierzahlen haben jedoch leicht nachgelassen.

Bei LATAM sind im August 5,823 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,9 Prozent weniger als die beiden Airlines im August 2014 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um vier Prozent auf 11,496 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 3,4 Prozent auf 9,658 Milliarden Sitzplatzkilometer nach oben kletterte. Die Auslastung erreichte im August 84,0 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,5 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 12,9 Prozent auf 299 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit LATAM insgesamt 45,114 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,5 Prozent.