LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

LAN Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Das Fluggastaufkommen hat bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Mai 2015 leicht abgegeben.

Bei LATAM sind im Mai 5,341 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,4 Prozent weniger als die beiden Airlines im Mai 2014 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 2,1 Prozent auf 10,663 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 1,4 Prozent auf 8,785 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai solide 82,4 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,5 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 16,6 Prozent auf 303 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.