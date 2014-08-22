LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juli 2014 verschlechtert, auch die Passagierzahlen waren leicht rückläufig.

Bei LATAM sind im Juli 5,929 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,7 Prozent weniger als die beiden Airlines im Juli 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 3,2 Prozent auf 11,249 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 1,4 Prozent auf 9,529 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Auslastung erreichte im Juli 84,7 Prozent, dies entspricht einer Zunahme von 1,6 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 0,4 Prozent auf 346 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.