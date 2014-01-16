LATAM Airlines meldet weniger Passagiere

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Dezember 2013 leicht verschlechtert.

Bei LATAM sind im Dezember 5,797 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,7 Prozent weniger als die beiden Airlines im Dezember 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 6,3 Prozent auf 11,202 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen, während die Nachfrage um 1,8 Prozent auf 9,174 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückging. Die Auslastung erreichte im Dezember solide 81,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,7 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 6,7 Prozent auf 399 Millionen Tonnenkilometer zurückgebildet. Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2013 66,696 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,1 Prozent.