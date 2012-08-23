LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juli 2012 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Juli 6,007 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 10,1 Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im Juli 2011 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 2,9 Prozentpunkte auf 11,330 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 7,9 Prozentpunkte auf 9,471 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im Juli 83,6 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,9 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 4,5 Prozentpunkte auf 286 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.