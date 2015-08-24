LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im August 2015 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im August 6,254 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 5,5 Prozent mehr als die beiden Airlines im August 2014 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 7,6 Prozent auf 12,106 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 6,7 Prozent auf 10,164 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im August 84,0 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,8 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 12,6 Prozent auf 303 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit LATAM 39,291 Millionen Passagiere, das waren 1,8 Prozent mehr als in der vergleichbaren Vorjahresperiode.