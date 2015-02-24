LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

Boeing 787 LAN (Foto: LAN)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Januar 2015 verbessert.

Bei LATAM sind im Januar 6,439 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 5,2 Prozent mehr als die beiden Airlines im Januar 2014 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 2,6 Prozent auf 12,145 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,3 Prozent auf 10,406 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung erreichte im Januar 85,7 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 2,2 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 8,1 Prozent auf 322 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2014 67,833 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,7 Prozent.