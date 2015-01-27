LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Dezember 2014 leicht verbessert.

Bei LATAM sind im Dezember 6,032 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 4,1 Prozent mehr als die beiden Airlines im Dezember 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 2,6 Prozent auf 11,490 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich Nachfrage um 3,7 Prozent auf 9,514 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert hat. Die Auslastung erreichte im Dezember solide 82,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,9 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 7,6 Prozent auf 369 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2014 67,833 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,7 Prozent.