LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im November 2014 leicht verbessert.

Bei LATAM sind im November 5,797 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,1 Prozent mehr als die beiden Airlines im November 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 1,9 Prozent auf 10,834 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,2 Prozent auf 9,059 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im November 83,6 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von einem Prozentpunkt. Die Frachtleistung hat sich um 2,5 Prozent auf 394 Millionen Tonnenkilometer vermindert. Mit LATAM flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 61,802 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,5 Prozent.