LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im August 2014 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im August 5,874 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren vier Prozent mehr als die beiden Airlines im August 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 1,0 Prozent auf 11,052 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 5,5 Prozent auf 9,342 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im August 84,5 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,6 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,9 Prozent auf 344 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.