LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

Das Fluggastaufkommen hat bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Mai 2014 wieder angezogen.

Bei LATAM sind im Mai 5,415 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 2,6 Prozent mehr als die beiden Airlines im Mai 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 1,1 Prozent auf 10,445 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 2,8 Prozent auf 8,662 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai solide 82,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,1 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 0,7 Prozent auf 364 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2013 66,696 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,1 Prozent.