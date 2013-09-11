LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im August 2013 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im August 5,648 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 2,1 Prozent mehr als die beiden Airlines im August 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 0,4 Prozent auf 10,944 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 8,855 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im August 80,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,6 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,2 Prozent auf 350 Millionen Tonnenkilometer vermindert.