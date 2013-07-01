LATAM Airlines meldet mehr Passagiere

Das Fluggastaufkommen hat bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Mai 2013 wieder angezogen.

Bei LATAM sind im Mai 5,279 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 6,5 Prozent mehr als die beiden Airlines im Mai 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 0,3 Prozent auf 10,618 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 4,4 Prozent auf 8,430 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 79,4 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,5 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,5 Prozent auf 366 Millionen Tonnenkilometer verbessert. Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2012 64,983 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,8 Prozent.