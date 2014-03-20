LATAM Airlines meldet Passagierzunahme

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Februar 2014 erneut verbessert.

Bei LATAM sind im Februar 5,253 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren zwei Prozent mehr als die beiden Airlines im Februar 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 5,7 Prozent auf 10,194 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während die Nachfrage um 0,7 Prozent auf 8,446 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück ging. Die Auslastung erreichte im Februar 82,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 4,2 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 0,8 Prozent auf 341 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. Mit LATAM flogen im Berichtsjahr 2013 66,696 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,1 Prozent.