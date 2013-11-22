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LATAM Airlines meldet Passagierzunahme

22.11.2013 BGRO
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Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Oktober 2013 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Oktober 5,800 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren drei Prozent mehr als die beiden Airlines im Oktober 2012 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 2,1 Prozent auf 10,991 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück genommen, während die Nachfrage um 3,1 Prozent auf 9,151 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden konnte. Die Auslastung erreichte im Oktober 83,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 4,3 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 2,7 Prozent auf 387 Millionen Tonnenkilometer vermindert. Mit LATAM flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 55,279 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,1 Prozent.
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