LATAM Airlines meldet Passagieranstieg

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im April 2014 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im April 5,332 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 5,1 Prozent mehr als die beiden Airlines im April 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 2,2 Prozent auf 10,253 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück genommen, während sich die Nachfrage um 4,1 Prozent auf 8,452 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im April 82,4 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von fünf Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 11,5 Prozent auf 360 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.