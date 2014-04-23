LATAM Airlines meldet Passagieranstieg

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im März 2014 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im März 5,463 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 2,5 Prozent mehr als die beiden Airlines im März 2013 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um 3,8 Prozent auf 10,897 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, während sich die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 8,900 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 81,7 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 4,3 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 6,6 Prozent auf 381 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.