LATAM Airlines meldet Märzzahlen

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Bei den zusammengeschlossenen Fluggesellschaften LAN und TAM sind im März 2019 insgesamt 5,877 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 4,7 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Das Angebot wurde um 7,4 Prozent auf 12,481 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,7 Prozent auf 10,340 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 82,8 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,2 Prozent auf 313 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Im ersten Quartal 2019 flogen mit LATAM 18,174 Millionen Passagiere, das waren 5,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.