LATAM Airlines meldet Märzzahlen

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM sind im März 2018 insgesamt 5,611 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahresmärz.

Das Angebot wurde um 2,8 Prozent auf 11,620 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 4,4 Prozent auf 9,784 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 84,2 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,3 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 13,6 Prozent auf 306 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

Im ersten Quartal 2018 flogen mit LATAM 17,286 Millionen Passagiere, das waren 8,8 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.