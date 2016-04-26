LATAM Airlines meldet Märzzahlen

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM sind im März 2016 5,442 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,4 Prozent weniger als im Vorjahresmärz.

Das Angebot wurde um 1,2 Prozent auf 11,167 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,6 Prozent auf 9,178 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 82,2 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,9 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 11,1 Prozent auf 302 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

Im ersten Quartal 2016 flogen mit LATAM 17,099 Millionen Passagiere, das waren 0,8 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.