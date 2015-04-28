LATAM Airlines meldet Märzzahlen

Boeing 787 LAN (Foto: LAN)

Die Passagierzahlen bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM blieben verglichen mit dem Vorjahresmärz praktisch unverändert.

Bei LATAM sind im März 5,462 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresmärz. Das Angebot wurde um 1,3 Prozent auf 11,037 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 0,5 Prozent auf 8,858 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung erreichte im März 80,3 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 1,4 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 10,8 Prozent auf 340 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

Im ersten Quartal 2015 flogen mit LATAM 17,245 Millionen Passagiere, das waren 2,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.