LATAM Airlines meldet Junizahlen

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen haben sich bei den fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juni 2020 nicht erholt, wegen der Corona Krise blieb die Nachfrage weiterhin auf sehr tiefem Niveau.

Bei LATAM sind im Juni 2020 lediglich 273 Tausend Passagiere (Vorjahresjuni 5,569 Millionen) zugestiegen, das waren 95,1 Prozent weniger als die beiden Airlines im Juni 2019 zusammen transportierten. Das Angebot wurde um 93,6 Prozent auf 742 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert, während die Nachfrage um 95,2 Prozent auf 456 Millionen Sitzplatzkilometer einbrach. Die Auslastung erreichte im Juni 61,4 Prozent, dies entspricht einer krisenbedingten Verschlechterung von 21,6 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 10,9 Prozent auf 248 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert.

Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 18,294 Millionen Passagiere (Vorjahr 35,049 Millionen), dies entspricht einem Rückgang von 47,8 Prozent.