LATAM Airlines meldet Augustzahlen

LATAM Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Bei LATAM sind im August 2018 insgesamt 5,976 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 2,5 Prozent mehr als die beiden Airlines im August 2017 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 6,3 Prozent auf 12,519 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 2,7 Prozent auf 10,219 Milliarden Sitzplatzkilometer nach oben kletterte. Die Auslastung erreichte im August 81,6 Prozent, dies entspricht einem Rückgang von 2,8 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 2,5 Prozent auf 299 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit LATAM insgesamt 44,928 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,3 Prozent.