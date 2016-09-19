LATAM Airlines meldet Augustzahlen

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei LATAM sind im August 5,735 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 1,5 Prozent weniger als die beiden Airlines im August 2015 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um ein Prozent auf 11,611 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 0,7 Prozent auf 9,722 Milliarden Sitzplatzkilometer nach oben kletterte. Die Auslastung erreichte im August 83,7 Prozent, dies entspricht einer Verschlechterung von 0,3 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 9,3 Prozent auf 272 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit LATAM insgesamt 44,505 Millionen Passagiere, das entspricht einem Rückgang von 1,3 Prozent.