LATAM Airlines meldet Aufwärtstrend

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juni 2012 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Juni 5,034 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 10,3 Prozentpunkte mehr als die beiden Airlines im Juni 2011 zusammen transportiert haben. Das Angebot wurde um sechs Prozentpunkte auf 10,439 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 11,5 Prozentpunkte auf 8,117 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung erreichte im Juni 77,8 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 3,8 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 286 Millionen Tonnenkilometer verbessert. Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2012 30,624 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Anstieg von 3,7 Prozentpunkten.