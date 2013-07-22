LATAM Airlines fliegt weiter im Aufwärtstrend

Der Passagierverkehr hat sich bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM im Juni 2013 erneut stark verbessert.

Bei LATAM sind im Juni 5,229 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 3,9 Prozent mehr als die beiden Airlines im Juni 2012 zusammen transportierten. Das Angebot wurde um 0,1 Prozent auf 10,433 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 2,4 Prozent auf 8,314 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Juni 79,7 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 1,9 Prozentpunkten. Die Frachtleistung hat sich um 1,8 Prozent auf 346 Millionen Tonnenkilometer verschlechtert. Mit der fusionierten Airline flogen im ersten Halbjahr 2013 32,192 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Anstieg von 5,1 Prozent.