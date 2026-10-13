LATAM übernimmt ersten Embraer E195-E2

LATAM übernimmt ersten Embraer E195-E2 (Foto: Embraer)

LATAM Airlines Brazil konnte ihren ersten Embraer E195-E2 übernehmen, die Fluggesellschaft hat bislang zwölf Maschinen dieses Typs bestellt.

Das neue Flugzeug soll in den kommenden Tagen bei LATAM in Dienst gestellt werden und den Ausbau der Flugverbindungen von LATAM vorantreiben. Damit trägt es zum weiteren Wachstum der Airline im Land bei, deren Streckennetz von 44 angeflogenen Flughäfen vor sechs Jahren auf heute 63 angewachsen ist.

Bei diesem Flugzeug handelt es sich um die erste von insgesamt 12 Embraer E195-E2, deren Auslieferung an LATAM bis Ende 2026 geplant ist. Die Ankunft markiert den nächsten Schritt jenes Plans, der im September 2025 bekannt gegeben wurde, als die LATAM Airlines Group den Erwerb von bis zu 74 Flugzeugen dieses Typs verkündete.

Wir haben uns für die E195-E2 mit einem klaren Ziel entschieden: die Präsenz von LATAM in Brasilien nachhaltig auszubauen. Mit der E2 werden wir neue Märkte mit hoher Nachfrage und großem wirtschaftlichen Potenzial an unser globales Streckennetz anbinden. Dies ermöglicht es uns, bereits im Jahr 2027 die Marke von 70 angeflogenen Flughäfen in Brasilien zu überschreiten,

erklärt Jerome Cadier, CEO von LATAM Airlines Brazil.

Wir sind stolz darauf, die Fertigstellung der ersten E195-E2 für LATAM Airlines Brazil zu feiern. Dieses Flugzeug wird eine wichtige Rolle in der Strategie des Unternehmens zur Erweiterung der Flugverbindungen spielen, da es die ideale Kombination aus Effizienz, operativer Flexibilität und Komfort bietet. Es ist erfreulich zu sehen, wie die E195-E2 dazu beiträgt, neue Ziele zu erschließen und die Entwicklung des Luftverkehrs in Brasilien zu fördern,

sagt Francisco Gomes Neto, CEO von Embraer.