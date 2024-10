LAT eröffnet Trainingszentrum in Brüssel

Die Lufthansa Aviation Training Group (LAT) hat am 8. Oktober 2024 offiziell ihr neues Trainingszentrum am Flughafen Brüssel eröffnet.

Das Zentrum, das sich in der Nähe des Flughafen Brüssel befindet, steht sowohl Brussels Airlines als auch externen Kunden der LAT zur Verfügung und wird dazu beitragen, die Trainingsmöglichkeiten für Flugcrews am belgischen Hauptstadtflughafen zu verbessern.

Das Zentrum verfügt über eine Vielzahl an hochmoderne Trainingsattrappen, auf denen das Safety und Service-Training nach den neuesten Standards durchgeführt werden kann. Zu den Einrichtungen zählen ein state-of-the-Art Cabin Mockup des Typs A320 sowie verschiedene Doortrainer des Typs Airbus A320 und A330 sowie für Boeing 737 und 787. Zur weiteren Ausstattung gehört ein Slide-Tower für Narrow- und Widebody Flugzeuge. Im Außenbereich des Trainingszentrums befindet sich ein Real Fire Fighting Trainer der neuesten Generation. Eine Virtual Reality Area ist ebenfalls Bestandteil der Trainingsausstattung.

Besonders die Crews von Brussels Airlines werden von der Neueröffnung profitieren, da dieses ihnen künftig ermöglicht, lange Anreisewege zu anderen Trainingsstandorten zu vermeiden. Dies führt neben der Kostenersparnis auch zu einer effizienteren Einsatzplanung.

Über 60 geladene Gäste kamen zur feierlichen Eröffnung, um die modernen Trainingsräumlichkeiten zu besichtigen und mit Branchenkolleginnen und Kollegen zu netzwerken. Als Highlight konnten die Gäste im LAT XR-Buzz die neuesten Virtual Reality Trainings der LAT bestaunen und auch selbst einmal mittels VR-Brille verschiedene Trainingssituationen ausprobieren.

Matthias Spohr, CEO Lufthansa Aviation Training: „Wir freuen uns sehr, heute das neueste Trainingszentrum der LAT am Standort Brüssel eröffnen zu dürfen. Es wird dazu beitragen, die Trainingsmöglichkeiten für die fliegenden Kolleginnen und Kollegen von Brussels Airlines nachhaltig zu verbessern. Es ist nicht nur ein wichtiger Schritt in der weiteren Expansion von LAT, sondern unterstreicht unsere Kompetenz, hochwertige Trainingsmöglichkeiten für die Lufthansa Group Airlines und den externen Kundenmarkt anzubieten.“

Tilmann Reinshagen, COO Brussels Airlines „Wir bei Brussels Airlines haben klare und ehrgeizige Ziele: Wir wollen die bevorzugte Fluggesellschaft für unsere Kunden und ein führender Arbeitgeber in Belgien sein. Das hochmoderne Schulungszentrum unterstützt diese Ziele. Es befindet sich in der Nähe des Brüsseler Flughafens und bietet unseren Mitarbeitern hervorragende Schulungseinrichtungen, die sowohl ihre Arbeitsbedingungen als auch ihre berufliche Entwicklung verbessern. Diese Investition wird unsere Kollegen noch mehr motivieren und engagieren – und sie in die Lage versetzen, unseren Fluggästen das hervorragende Erlebnis zu bieten, für das wir stehen.“

Über Lufthansa Aviation Training:

Die Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zehn Ausbildungs- und Trainingsstandorten weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Flight Training. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz am Flughafen München und beschäftigt an allen Trainingsstandorten rund 700 Mitarbeitende. Zum Kundenportfolio gehören über 250 national und international renommierte Airlines, darunter auch die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Lufthansa Aviation Training verfügt über fast 200 Trainingsgeräte. Dazu gehören Schulungsflugzeuge für die Pilotenausbildung, Flugsimulatoren aller gängigen Flugzeugmuster für das Pilotentraining sowie Emergency- und Service Mock-ups für die Aus- und Weiterbildung von Kabinencrews.

Unter der Marke European Flight Academy (EFA) bündelt Lufthansa Aviation Training die Flugschulen der Lufthansa Group.

Über Brussels Airlines:

Brussels Airlines ist die Heimatfluggesellschaft Belgiens und eine der vier Netzwerkfluggesellschaften des Lufthansa-Konzerns. Sie verbindet die europäische Hauptstadt vom Flughafen Brüssel aus mit über 90 Zielen, davon 18 in Subsahara-Afrika. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter und betreibt 44 Flugzeuge.

Brussels Airlines will bis 2030 im Vergleich zu 2019 50 % weniger CO2 ausstoßen und plant, bis 2050 klimaneutral zu sein. Die Fluggesellschaft nimmt an dem vom Flughafen Brüssel geleiteten Stargate-Projekt teil und ist damit Teil des Testfelds für nachhaltige Luftfahrt an ihrem Heimatstandort. Darüber hinaus unterzeichnete die Fluggesellschaft 2021 die Vereinbarung zur Kreislaufwirtschaft der Antwerp Management School. Die Fluggesellschaft war die erste, die Anfang 2023 nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) durch die CEPS-Pipeline zum Flughafen Brüssel transportierte. Bis Ende 2024 wird Brussels Airlines fünf hochmoderne Airbus A320neo in Betrieb nehmen, mit denen die Fluggesellschaft ihre CO2- und Lärmemissionen auf ihrem Mittelstreckennetz deutlich senken kann.

Als Botschafter ihres Landes bringt Brussels Airlines die Welt nach Belgien und das Beste aus Belgien in die Welt, unter anderem durch die Zusammenarbeit mit belgischen Starköchen, belgischen kulinarischen Produkten und den Belgian Icons, speziell lackierten Flugzeugen, die eine belgische Ikone, ein Team oder ein Ereignis ehren, um die belgische Kultur weltweit zu fördern.

