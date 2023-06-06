LAT betreibt Challenger Simulator für Rega

Rega Simulator Bombardier Challenger 650 Ambulanzjet (Foto: Rega)

Lufthansa Aviation Training LAT) betreibt für die Rega ab Mitte September am Schulstandort im zürcherischen Opfikon einen Challenger 650 Full Flight Simulator.

Lufthansa Aviation Training Switzerland AG (LAT), eine 100-prozentige Tochter der Lufthansa Group wird zukünftig am Standort in Zürich für die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega einen Simulator für deren Ambulanzjet-Flotte betreiben.

Die Rega hat diesen Simulator bei AXIS erworben, einem führenden Hersteller für Flugsimulatoren. Der Simulator wird am Standort in Zürich nicht nur der Rettungsflugwacht, sondern auch externen LAT-Kunden, die diesen Flugzeugtyp betreiben, zur Verfügung stehen.

Derzeit werden von der Rega drei Ambulanzjets des Typs Bombardier Challenger 650 eingesetzt, um Patientinnen und Patienten aus aller Welt zurück in ihre Heimat zu fliegen. Durch die Neuanschaffung des Simulators ist sichergestellt, dass ihre Pilot:innen in einer höchst realistischen Umgebung anspruchsvolle Flugsituationen trainieren können. Durch diese gemeinsame Kooperation ist sowohl das Training und die Schulung der Rega-Pilot:innen gesichert, als auch durch die hochmoderne Umgebung des LAT-Standorts und dem bestehenden Kundenstamm, eine hocheffiziente Nutzung des Simulators sichergestellt.

Urs Baltisberger, Jetpilot und Nominated Person Crew Training der Rega, über die Kooperation: „Dieser Simulator wird unseren Cockpit-Crews eine erstklassige Trainingsumgebung bieten, um ihre Fähigkeiten und ihr Wissen noch weiter auszubauen. Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit mit Lufthansa Aviation Training.“

Oliver Hofmann, Projektleiter bei der LAT fügt hinzu: „Wir sind stolz darauf, mit der Rega unsere Zusammenarbeit zu vertiefen und den Challenger-650-Full-Flight-Simulator bereitzustellen. Ebenso freut es uns, dass wir dadurch auch anderen Kunden diesen Simulator-Typ zur Verfügung stellen können.“

Der Simulator wird in den nächsten Wochen aufgebaut. Der erwartete Trainingsstart auf dem Gerät ist für Mitte September 2023 vorgesehen.