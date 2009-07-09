LAN zählt mehr Passagiere im Juni

Mit der chilenischen Airline LAN sind im Juni 9,3 Prozent mehr Passagiere geflogen als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Hingegen ging der Cargoverkehr um 16,2 Prozent zurück, da die weltweite Krise auch in Lateinamerika stark auf den Handel drückt. Der internationale Passagierverkehr verbesserte sich im Juni um 3,7 Prozent, während der Verkehr nach Argentinien, Peru, Chile und Ecuador um satte 25,9 Prozent anstieg. LAN ist für mehr als die Hälfte des internationalen Passagierverkehrs in Chile verantwortlich und für fast Dreiviertel des Inlandverkehrs.

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