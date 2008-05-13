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LAN verzeichnet mehr Passagiere im April

13.05.2008 JLEP
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Chiles grösste Fluggesellschaft LAN meldete am Montag einen Anstieg der Passagierzahlen im April um 7,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Der internationale Flugverkehr nahm um 7% zu, Inlandflüge verzeichneten 13,1% mehr Passagiere. Der internationale Verkehr machte einen Anteil von 87% des gesamten Passagierverkehrs aus. LAN hat Filialen in Ecuador, Peru und Argentinien und übernimmt mehr als die Hälfte von Chiles internationalem Flugverkehr und beinahe drei Viertel des Inlandverkehrs.

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