LAN verzeichnet mehr Passagiere im April

Chiles grösste Fluggesellschaft LAN meldete am Montag einen Anstieg der Passagierzahlen im April um 7,8% im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Der internationale Flugverkehr nahm um 7% zu, Inlandflüge verzeichneten 13,1% mehr Passagiere. Der internationale Verkehr machte einen Anteil von 87% des gesamten Passagierverkehrs aus. LAN hat Filialen in Ecuador, Peru und Argentinien und übernimmt mehr als die Hälfte von Chiles internationalem Flugverkehr und beinahe drei Viertel des Inlandverkehrs.