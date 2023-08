LAN tätigt Grosseinkauf bei Airbus

Die chilenische LAN Airlines kauft bei Airbus fünfzig A320 Maschinen, der Auftrag wurde bereits an der Farnborough Airshow bekannt gegeben.

Bei dieser Festbestellung handelt es sich um die größte Order, die Airbus in Lateinamerika bisher von einem einzelnen Kunden entgegen nehmen konnte. Eine grundsätzliche Vereinbarung über dieses Geschäft war im Juli bei der internationalen Luftfahrtmesse in Farnborough bekannt gegeben worden. Die Nachbestellung von Flugzeugen der A320-Familie ist Teil der Wachstumsstrategie von LAN für Lateinamerika. Die Airbus-Jets sind für den Einsatz auf neuen wie auch auf vorhandenen Strecken vorgesehen. LAN wird die ab 2013 auszuliefernden A320-Flugzeuge mit Sharklets ausrüsten lassen. LAN hat mit dieser Bestellung bei Airbus mehr als 150 Flugzeuge in Auftrag gegeben. Über 60 davon fliegen bereits in Chile, Argentinien, Peru und Ecuador.