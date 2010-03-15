LAN publiziert Verkehrszahlen

LAN Airlines hat ihre provisorische Bilanz für den Monat Februar veröffentlicht. Sowohl der Verkehr als auch die Auslastung haben zugenommen.

Der Passagierverkehr der Airline und ihrer Tochtergesellschaften stieg im letzten Monat um 9,6 Prozent an und auch die Kapazität wurde um 7,1 Prozent erhöht. Die Auslastung kletterte um 1,9 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent. Der internationale Verkehr machte rund 69 Prozent des Gesamtverkehrs aus. Auf diesen Strecken kletterte der Verkehr um 10,4 Prozent, begleitet von einer Erweiterung der Kapazität um 9,7 Prozent. Die Auslastung stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent. Der regionale Verkehr in Chile, Argentinien, Peru und Ecuador nahm um 7,9 Prozent zu, während die Kapazität um 1,5 Prozent angehoben wurde, daraus resultierte eine Verbesserung der Auslastung um fünf Prozentpunkte auf 83,1 Prozent. Der Cargoverkehr nahm im Februar um satte 31,4 Prozent zu, die Auslastung verbesserte sich um 3,0 Prozentpunkte auf 68,1 Prozent.