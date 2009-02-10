LAN mit mehr Passagieren und weniger Cargo

Die chilenische Airline LAN meldet für den Monat Januar einen Anstieg der Passagierzahlen um 10,8 Prozent.

Die Fluggesellschaft berichtete, die internationale Nachfrage sei um 2,9 Prozent angestiegen und mache rund 69 Prozent des Gesamtverkehrs aus, während der Verkehr in Chile, Argentinien und Peru einen starken Aufschwung erlebte und um 33,3 Prozent zugenommen habe. Der Cargoverkehr habe indes im Januar 15,6 Prozent abgenommen. LANs Cargo Netzwerk deckt 75 Destinationen weltweit ab. Die Airline meldete einen Anstieg des Nettogewinns um 8,9 Prozent für das gesamte Jahr 2008 und um 16,1 Prozent im vierten Quartal.