LAN kauft weitere Airbus Jets

Die Fluggesellschaft aus Chile will bis zu 50 weitere Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie beschaffen.

LAN unterzeichnete in Farnborough bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung für bis zu 50 weitere Maschinen aus der A320 Familie. Falls dieses Memorandum of Understanding in einen Kaufvertrag münden wird, wäre dies für Airbus der größte Einzelauftrag eines Kunden aus Südamerika. In der Absichtserklärung sind auch zehn A321 Jets enthalten, dieses Muster würde neu zu LAN stoßen. LAN betreibt momentan bereits 58 Jets von Airbus und hat zusammen mit diesem neuen Auftrag insgesamt 152 offene Bestellungen bei dem europäischen Flugzeugbauer.