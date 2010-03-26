LAN erhält ihre 787 vorzeitig

LAN hat mit Boeing einen Deal ausgehandelt, der die Lieferung von zehn 787 Dreamliner bereits 2011 möglich macht.

LANs Vizepräsident Enrique Cueto sagte, die Airline hoffe das neue Flugzeug in der ersten Hälfte des Jahres 2011 empfangen zu dürfen. Ursprünglich war die Lieferung für 2014 vorgesehen gewesen. Die chilenische Fluggesellschaft hält eine Bestellung von insgesamt 32 787, die sie 2007 aufgegeben hatte. Davon will sie 26 kaufen und sechs über einen Leasingvertrag erstehen. Boeing und Airbus arbeiten daran, ihre Präsenz auf dem lateinamerikanischen Markt zu vergrössern.