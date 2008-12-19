LAN darf Inlandflüge in Ecuador anbieten
19.12.2008 PSEN
Die chilenische Airline LAN hat die Erlaubnis erhalten, während der nächsten zwei Jahren Inlandflüge in Ecuador zu betreiben.
Die chilenische Airline LAN hat die Erlaubnis erhalten, in den nächsten zwei Jahren Inlandflüge in Ecuador zu betreiben.
Die ecuadorianische Einheit darf lokale Strecken in die grössten Städte wie Quito, Cuenca und Guayaquil bedienen. Ausserdem wird LAN auch Flüge zu den Galapagos Inseln anbieten. Die Flugbewilligung ist auf zwei Jahre befristet. Guillermo Bernal, Vorstehender der nationalen Luftfahrtbehörde, sagte, er wisse nicht, wie viel LAN in Ecuador investieren wolle, die Airline erwarte jedoch einen Anstieg des Flugverkehrs um 20 Prozent. Die meist beflogene Strecke zwischen Quito und Guayaquil registriert jährlich mehr als eine halbe Million Passagiere. Die ecuadorianischen Airlines reagieren kritisch auf die Einbindung der Major Airline LAN im einheimischen Markt.