LAN Chile meldet Aufwärtstrend

Der Passagierverkehr hat sich bei der Fluggesellschaft aus Chile im Mai 2012 erneut stark verbessert.

Bei LAN Chile sind im Mai 2,041 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 17,4 Prozentpunkte mehr als im Mai 2011. Das Angebot wurde um 8,4 Prozentpunkte auf 4,154 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während die Nachfrage um 14,9 Prozentpunkte auf 3,420 Milliarden Sitzplatzkilometer kletterte. Die Auslastung im Mai erreichte 82,3 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 4,6 Prozentpunkten. Die Frachtleistung ging um 2,8 Prozentpunkte auf 290 Millionen Tonnenkilometer zurück.