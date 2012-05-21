LAN Chile meldet Aufwärtstrend

Der Passagierverkehr hat sich bei der Fluggesellschaft aus Chile im April 2012 erneut stark verbessert.

Der Passagierverkehr verbesserte sich im letzten Monat um 13,9 Prozentpunkte, während der Cargo Verkehr in derselben Zeit um 0,2 Prozentpunkte zurück ging. Der internationale Passagierverkehr stieg um 12,1 Prozent, in der einheimischen Region, die Argentinien, Chile, Ecuador, Kolumbien und Peru umfasst, verbesserte er sich um 17,8 Prozent. Die Flugzeuge waren durchschnittlich zu 83 Prozent ausgelastet. LAN ist für mehr als die Hälfte des internationalen Passagierverkehrs Chiles verantwortlich und für rund drei Viertel des Inlandverkehrs.