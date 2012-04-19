LAN Chile meldet Aufwärtstrend

Sowohl der Passagierverkehr als auch die Cargozahlen der chilenischen Airline LAN sind im März 2012 angestiegen.

Der Passagierverkehr verbesserte sich im letzten Monat um 14,7 Prozentpunkte, während der Cargo Verkehr in derselben Zeit um 2,7 Prozentpunkte anstieg. Der internationale Passagierverkehr stieg um 13,7 Prozent, in der einheimischen Region, die Argentinien, Chile, Ecuador, Kolumbien und Peru umfasst, verbesserte er sich um 17,2 Prozent. Die Flugzeuge waren durchschnittlich zu 82,4 Prozent ausgelastet. LAN ist für mehr als die Hälfte des internationalen Passagierverkehrs Chiles verantwortlich und für rund drei Viertel des Inlandverkehrs.