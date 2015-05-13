LAN Airlines hat Boeing 787-9 eingeführt

LAN Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Die LATAM Airlines Group S.A. erweitert ihre Flotte um sechs Boeing 787-9. Die Boeing 787-9 ist größer als ihr Vorgänger und kann bis zu 27 Prozent mehr Passagiere und 23 Prozent mehr Fracht transportieren.

In der Boeing 787-9 von LAN sind insgesamt 283 Sitzplätze in der Economy Class und 30 Plätze in der Premium Business verfügbar. Der erste offizielle Flug einer Boeing 787-9 der LAN Airlines fand im April 2015 von Santiago de Chile nach Lima und Los Angeles statt. In den kommenden Monaten wird die Boeing 787-9 der LAN Airlines auf folgenden weiteren Strecken eingeführt: von Santiago de Chile nach Madrid, Frankfurt, New York, Auckland, Sydney und auf die Osterinsel.