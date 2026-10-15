Lüttich meldet gute Frachtzahlen

Flughafen Lüttich (Foto: Liege Airport)

Der Flughafen Lüttich hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 mehr als eine Million Tonnen Fracht abgefertigt, gut sieben Prozent mehr als im selben Vorjahreszeitraum.

Ein starkes Wachstum bei den Exporten konnte dabei einen deutlichen Rückgang beim Volumen von Kleinsendungen ausgleichen, der auf die Einführung einer Einfuhrabgabe in Höhe von 3 Euro zurückzuführen ist.

Der Frachtumschlag belief sich im Zeitraum von Januar bis September auf 1.032.283 Tonnen, was einem Anstieg von 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Exporte nahmen um 18,5 Prozent auf 453.265 Tonnen zu, während die Zahl der Flugbewegungen mit 21.180 nahezu stabil blieb (im Vorjahreszeitraum: 21.153).

Im dritten Quartal blieb das Frachtvolumen mit 334.467 Tonnen nahezu unverändert (gegenüber 334.950 Tonnen im Jahr 2025). Die Zahl der Flugbewegungen ging hingegen um 6 Prozent auf 6.826 zurück.

Der Flughafen führt den Rückgang der Flugbewegungen vor allem auf die zum 1. Juli eingeführte Abgabe für importierte Pakete mit einem Wert von unter 150 Euro zurück. Nach Angaben des Flughafens ist das Volumen bei Kleinsendungen seit Einführung dieser Regelung um 42 Prozent gesunken, was zu einer Verringerung der Flüge führte, die speziell auf diesen E-Commerce-Bereich ausgerichtet waren.

Laut Geschäftsführer Laurent Jossart belegen die Ergebnisse der ersten neun Monate die Widerstandsfähigkeit und Diversifizierung des Frachtdrehkreuzes Lüttich, trotz der unmittelbaren Auswirkungen der neuen steuerlichen Regelung.